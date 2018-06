Storebæltsforbindelsen fylder 20 år

Tirsdag 12. juni 2018 kl: 11:55

Af: Redaktionen Den faste vejbroforbindelse over Storebælt blev indviet 14. juni 1998. Om kort tid vil 200 millioner biler have kørt over broen mellem Fyn og SjællandStorebæltsforbindelsen, hvor verdens tredjestørste hængebro er en del, fylder 20 år 14. juni. Siden indvielsen i 1998 er biltrafikken over broen femdoblet. I dag passerer omkring 35.000 køretøjer broen hver døgn.









Den faste jernbaneforbindelse mellem Fyn og Sjælland blev åbnet 1. juni 1997.

















