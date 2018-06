PostNord har fået grønt lys til at nedlægge 2.500 stillinger

Tirsdag 12. juni 2018 kl: 11:24

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Omstruktureringsprogrammet omfatter en samlet reduktion af medarbejderstaben på 4000 fuldtidsansatte i den danske del af virksomheden.PostNords ejere - den danske og svenske stat - blev 20. oktober sidste år enige om at bidrage med samlet 2,2 milliarder svenske kroner til PostNord-koncernen. Beslutningen var betinget af EU-Kommissionens godkendelse. EU-Kommissionen har godkendt statsstøtten fra den danske stat på 1.533 millioner svenske kroner, så PostNord kan opretholde sin befordringspligt.PostNord forventer, at EU-Kommissionen vil godkende kapitaltilførslen til PostNord AB på 667 millioner svenske kroner, hvoraf 267 millioner svenske kroner kommer fra den danske stat, og 400 millioner svenske kroner kommer fra den svenske stat.PostNord Danmarkindførte den nye produktionsmodel til brevdistribution i Danmark 21. januar i år. Målet er at skabe lønsomhed i PostNord Danmark i løbet af nogle år.PostNord har afventet EU-Kommissionens beslutning inden afvikling af medarbejdere med særlige vilkår i PostNord Danmark.