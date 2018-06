Daimler-koncernen må tilbagekalde 774.000 biler

Tirsdag 12. juni 2018 kl: 11:13

Af: Redaktionen I Tyskland drejer det sig om 238.000 biler. Den ulovlige software skal være monteret i Vito-varebiler og i Mercedes-Benz GLC og nogle modeller i Mercedes-Benz’ C-klasse.I 2015 blev Daimler-koncernens konkurrent, Volkswagen, afsløret i at have installeret ulovlig software i en række biler. Den ulovlige software kunne snyde kontroludstyr, så det så ud som om, at bilerne levede op til miljønormerne, mens de reelt ikke gjorde med øget miljøbelastning til følge.