Entreprenøren har trailer til maskinerne

Tirsdag 12. juni 2018 kl: 10:13

Af: Redaktionen Den nye fire-akslede maskintrailer er bygget op over et chassis med en centralvange opsvejst ihøjstyrkestål. Det kraftige chassis, der er egnet til tung belastning, har to hydrauliske støtteben i bagenden, hvor der også er to dobbelte hydrauliske ramper med hydrauliske ekstraramper.Ved repoet er der en én meter bred stålprofilrampe, så repoet kan læsses direkte uden brug af løftegrej.Trailerens bund er udført i 38 mm planker lagt på langs med ståldørkplade over akslerne. Traileren er leveret med fire 11 tons aksler med tromlebremser. De to bagerste aksler er medstyrende og kan låses.Den nye maskintrailer er leveret af Jacob Jørgensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.