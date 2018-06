Hirtshals Havn deltager i nyt havnenetværk

Af: Redaktionen Hirtshals Havn vil sammen med de andre havne i det nye netværk - det er Göteborg Havn, Risavika Havn, Grenland Havn, Bergen Havn, Larvik Havn, Kristiansand havn, Zeebrugge Havn - sætte fokus på og informere om, at søvejen er et godt supplement til vejtransport i Skandinavien.Ved at kombinere transportformerne kan der opnås et alternativ, som kan konkurrere på flere områder - herunder pris, miljø og transporttid.Havnenetværket repræsenterer et en række kombinationer indenfor søtransport, som kombineret med vejtransport og potentielt banetransport kan sikre en effektiv, bæredygtig og konkurrencedygtig transportløsning.- Ved at kombinere og tænke kreativt kan vareejere og transportører i mange tilfælde opnå en mere attraktiv transportløsning end den som udelukkende tager udgangspunkt i vejtransport, siger Jens Kirketerp Jensen.Ifølge havnedirektøren i Hirtshals kan den kreative løsning, hvor flere transportformer kombineres, for eksempel tilbyde slutbrugere i Vestnorge frugt og grønt ligeså hurtigt som slutbrugere i Oslo-området, hvis transportørerne benytter sig af de ruter, der er mellem Hirtshals og Vestnorge.- Det handler om at tænke ud af boksen og kreativt i forhold til transport af gods. Jeg har et ønske om, at vareejere og transportører stopper op og tager stilling til om den transportløsning, som de benytter, også er den, som er mest fordelagtig, siger han og fortsætter:- I nogen tilfælde vil vareejere og transportører erfare, at de allerede har fundet den bedste transportløsning, men ud fra mit kendskab til videnskabelige miljøundersøgelser samt priserne og frekvenserne hos rederierne, som sejler mellem netværkshavnene, er jeg ikke i tvivl om, at en stor del af det gods som flyttes for eksempel til og fra syd og Vestnorge, kan flyttes via en smartere transportløsning.Jens Kirketerp Jensen forestiller sig, at aktørerne i transportbranchen i fremtiden har et bæredygtighedsmærke som tilkendegiver, at en vareejer forholder sig til miljø og klima, og benytter sig af den transportløsning, som er mest bæredygtig fra A - B.- Fødevareproducenter kan markedsføre, at deres produkter er mærket med økologimærket mens andre kan bryste sig af at levere svanemærkede produkter til forbrugerne. Der er ingen tvivl om, at både økologimærket og svanemærket har stor værdi i et markedsføringsperspektiv. Tilsvarende vil jeg appellere til, at vi skaber rammen for et bæredygtighedsmærke, som de vareejere og transportører, der tager et bæredygtigt ansvar, og aktivt tager stilling til deres transportløsninger, vil kunne bruge det i et markedsføringsperspektiv, siger han.Grundlæggende ønsker Hirtshals Havn sammen med de resterende havne i netværket at skabe bevidsthed. Bevidsthed om transportløsninger, herunder de muligheder, der allerede er på markedet, er incitamentet for netværkets initiativer.