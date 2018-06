Havnen i Hirtshals skal huse fire vindmøller

Mandag 11. juni 2018 kl: 12:14

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Dermed er Hirtshals Havn nået et væsentligt skridt nærmere opstillingen af vindmøllerne, der samlet kan dække strømforbruget i omkring 12.000 husstande.Ledelsen hos Hirtshals Havn konstaterer med tilfredshed, at der ikke er kommet klager. Hirtshals Havn kan nu sætte fart i opstillingen af vindmøllerne med vished om, at den opbakning til vindmølleprojektet, som gennem hele projektperioden har præget holdningerne i Hirtshals by, også er blevet bekræftet.Den nu foreliggende afgørelse betyder, at vindmølleopstillerne og de øvrige aktører bag projektet kan sætte gang i de næste trin af det forberedende arbejde. Der skal således indledes forhandlinger med forskellige vindmølleleverandører, ligesom en række teknisk arbejde nu kan sættes i gang i samarbejde med entreprenører og forsyningsselskabet. Yderligere kan den fond, der skal eje vindmøllerne blive etableret.I henhold til den foreliggende tidsplan, skal vindmøllerne sættes i drift i andet halvår 2019. De tre af vindmøllerne vil som udgangspunkt blive ejet af en fond. Den sidste vindmølle skal dels udbydes til salg i andele til borgere, der bor indenfor 4,5 km fra vindmøllen, og dels sælges til en relevant institution i Hirtshals.