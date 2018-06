Varebil-chauffør arbejde i 19 timer

Mandag 11. juni 2018 kl: 11:44

Af: Redaktionen Den 18-årige chauffør, Alex Brix Andersen, der var ansat hos Kisser’s Kurer Kørsel i Christiansfeld, sagde efterfølgende sit job op. Ifølge Fagbladet var han blevet stillet en løn på 1.200 kroner i udsigt pr. vagt. På den første og eneste vagt løftede Alex Brix Andersen blandt andet tunge byrder - blandt andet et tre-fire meter langt jernrør.Ifølge Fagbladet 3F er Alex Brix Andersen ikke den eneste chauffør, der er blevet præsenteret for lange arbejdsdage. En anden chauffør- 23-årige Benjamin Skov Vraa, der også er fra Randers - har også kørt for Kisser’s Kurer Kørsel i Christiansfeld. Han arbejde for virksomheden i seks dage med vagter på 13 timer, inden han sagde op.Begge chauffører oplevede i følge Fagbladet 3F at blive presset af deres arbejdsgiver. Alex Brix Andersen fortæller til Fagbladet, at hans arbejdsgiver sagde: “Speederen i bund. Du skal nå det”.Benjamin Skov Vraa siger til Fagbladet 3F, at han fik at vide af Kirsten Schneider, at han skulle gøre det godt, ellers ville han blive fyret. Han blev også ringet op om natten, når han kørte og fik at vide, at skulle gå hurtigere.Kisser’s Kurer Kørsel i Christiansfeld kørte blandt andet for Brink Transport ApS i Hammel. Her oplyser administrerende direktør Anders Brink til Fagbladet, at samarbejdet med Kisser’s Kurer Kørsel er blevt afbrudt på grund af misligholdelse af en kørselskontrakt, mange fejlafleveringer og for sene leveringer.Ifølge 3F er de to chaufførers oplevelser hos fra Kisser’s Kurer Kørsel et godt eksempel på, at der er behov for øget kontrol med varebiler, der bliver brugt til godstransport.- Det er skræmmende og helt uanstændigt med de arbejdsvilkår. Og meget farligt for trafiksikkerheden. Det er desværre ikke ukendt i branchen, hvor enhver kan slå sig ned som vognmand med køretøjer under 3.500 kilo, siger transportgruppeformand Jens Laursen til Fagbladet.- Det understreger, at der er hårdt brug for meget mere kontrol af arbejds- og lønvilkår med de køretøjer, siger han videre.Fagbladet 3F har haft kontakt med Kirsten Schneider, der driver Kisser’s Kurer Kørsel. Hun afviser at skulle have presset og stresset Alex Brix Andersen. Hun siger til Fagbladet, at det ikke er godt, at en chauffør kører 19 timer i streg, som i Alex Brix Andersens tilfælde, og at det ikke er ansvarligt at køre så mange timer, som Benjamin Skov Vraa har gjort.Kirsten Schneider siger til Fagbladet 3F, at hun planlægger turene efter det gods, der er på turene. Hun har selv kørt alle turene, og kører selv hver nat.- Jeg kan godt nå det, siger hun til Fagbladet 3F.