Godstog kørte af sporet

Mandag 11. juni 2018 kl: 10:57

Af: Redaktionen Oprydningsarbejdet kræver en stor kran, der kan løfte få toget på sporet igen. I forbindelse med oprydningsarbejdet opfordrer politiet nysgerrige til at lade være med at gå i vejen for de mennesker,d er arbejder med at rydde op på stedet.















