DAF’s XF-model er kåret som Årets Lastbil i Polen

Mandag 11. juni 2018 kl: 10:22

Af: Redaktionen Titlen som "Truck of the Year" i magasinet Polski Traker betragtes som en meget høj - måske den højeste - anerkendelse inden for den polske transportbranche. DAF lastbiler modtog også titlen i 1998, 1999, 2006, 2007 og 2014.