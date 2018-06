Transportbranche-organisation sætter gang i nye analyser

Mandag 11. juni 2018 kl: 09:22

Af: Redaktionen DI Transport oplyser, at Incentive er blevet bedt om at undersøge grundlaget for et mobilitetsindeks for veje og kollektiv trafik. Tanken er at få et overblik over udviklingen i den trafikale infrastruktur såvel på landsplan som i den enkelte kommune.PA Consulting er blevet bedt om se på den digitale udvikling og mobilitet i Danmark, herunder at afdække hvilke digitale initiativer, der allerede er i gang i transportsektoren. Vi ønsker at forstå de politiske, teknologiske og sociale barrierer, der er i forbindelse med den digitale udvikling og mobilitet.



Rapporten vil samle anbefalinger og konkrete initiativer, der skal sikre, at digitaliseringen får skabt momentum i Danmark for at skabe og fremme fremtidens mobilitet.





