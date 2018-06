Færdselsstyrelsen vil se særtransportbekendtgørelsen igennem

Torsdag 7. juni 2018 kl: 17:00

Af: Redaktionen Færdselsstyrelsen vil også gå bekendtgørelsen i gennem for at sikre, at den svarer til udviklingen på området for særtransport.- Transportbranchen vil ikke umiddelbart kunne leve op til den tolkning af særtransportbekendtgørelsen, som der blev lagt op til. En lang række af transporterne vil slet ikke kunne gennemføres på grund af mangel på specialkøretøjer, og det vil blive uforholdsmæssigt dyrt for alle led i kæden, der har behov for særtransport. Det vil ramme industrien, erhvervslivet og eksporten hårdt, og derfor glæder vi os også over, at der nu bliver mulighed for at få gennemtrawlet bekendtgørelsen grundigt og få den justeret. Det er vigtigt at sikre, at bekendtgørelsen prioriterer sikkerheden, men samtidig er balanceret, så den understøtter effektive særtransporter til gavn for miljøet, trængslen og virksomhederne, siger Jørn-Henrik Carstens, der er chefkonsulent i transportorganisationen ITD.