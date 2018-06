Ny Vesthavn gør Kalundborg Havn til Sjællands nye dybvandshavn

Torsdag 7. juni 2018 kl: 14:22

Uddybningsarbejdet i Kalundborg Havn er overstået, og byggeriet flytter sig nu til landsiden. (Foto: multidroner.dk)

Af: Redaktionen

Ny Vesthavn er ved at blive anlagt på sydsiden af Kalundborg Fjord. Ud over uddybningen til 15 meter, er den nye kajvæg også sat op.





Det dybe vand er en forudsætning for, at de helt store skibe kan anløbe havnen. Derfor er uddybningen et guldkort at have på hånden i forhold til vækstpotentialet for blandt andet erhvervslivet og krydstogtturismen i Kalundborg og omegn.





- Vi er kommet godt i mål med det store spuns- og uddybningsarbejde, som udgør en meget væsentlig del af hele havneudvidelsen. Dermed ser det ud til, at vi overholder tidsplanen, der siger, at det nye havneområde med 330.000 kvadratmeter til vækst står klar til brug i marts 2019, siger havnedirektør i Kalundborg Havn, Bent Rasmussen.





I løbet af de seneste tre måneder har Wasa Dredging, som har stået for uddybningsarbejdet, fjernet cirka 900.000 kubikmeter materiale fra havbunden. Der er blandt andet etableret et svajebassin - også med en dybde på 15 meter - som gør det nemt for skibe at anløbe Ny Vesthavn.





I spidsen for etableringen af selve kajvæggen til det nye havneområde står entreprenør NCC Industry (Hercules Fundering), der nu er nået i mål med den del af arbejdet.





- Entreprenøren har opsat 580 meter spuns - eller kajvæg som det også hedder, og vi fortsætter nu med at forankre kajvæggen. En stor del af arbejdet kommer til at foregå under havoverfladen og udføres som dykkerarbejde, siger Bent Rasmussen.





Med færdiggørelsen af kajvæggen går anlægsarbejdet ind i næste fase, hvor jordarbejdet og sandindpumpningen skal færdiggøres, inden arbejdet med betonlægning og el venter.

Fakta om ny vesthavn:

Ny Vesthavn placeres på den sydlige side af Kalundborg Fjord, vest for Asnæsværket

Det samlede areal omfatter 330.000 kvadratmeter

Ny Vesthavn etableres på ca. 200.000 kvadratmeter eksisterende land og resten - 130.000 - af de 330.000 kvadratmeter inddæmmes på søområdet

Der etableres en 500 meter lang kaj

Vanddybden bliver 15 meter - dermed bliver Kalundborg Havn den eneste offentlige havn på Sjælland, som kan tilbyde dybt vand ved kaj lige ved T-ruten, som er dybvandsruten, der forbinder Østersøen og Nordsøen

Af de 330.000 kvadratmeter er der afsat 50.000 kvadratmeter til Kalundborg Container Terminal.

60.000 kvadratmeter anvendes til vej, parkering med videre

