Kommune på Djursland indfører forbud mod biler i tomgang

Torsdag 7. juni 2018 kl: 07:53

når køretøjet holder i kø i trafikken

når køretøj er registreret eller fungerer som udrykningskøretøj og hvor anvendelse af udrykningssignaler er nødvendigt

når det af hensyn til brugen af køretøjet efter dets funktion er nødvendigt at udnytte motorens trækkraft til af og pålæsning

når tomgang er påkrævet ved reparation og/eller justering af motoren

når der kræves motorkraft for at betjene udstyr i forbindelse med udførelse af en arbejdsopgave eksempelvis kranarbejde, til komprimering af affald og ved tilvejebringelse af lufttryk

Undtaget fra bestemmelserne er endvidere motorkøretøjer, som i forbindelse med sygetransport befordrer personer, for hvem konstant varme er påkrævet som følge af varige lidelser, som eksempelvis lunge, nyre og kredsløbsfunktion

Af: Redaktionen Udvalget for natur, teknik og miljø i Syddjurs Kommune godkendte på deres møde 15. maj et nyt tomgangsregulativ som regulerer muligheden for at lade motoren køre i tomgang over længere tid.Det nye regulativ er blevet til på baggrund af en række borgerhenvendelser om gener fra køretøjer, hvor motoren kører i tomgang over lang tid. Det generer med både lugt, støj og forurening.- Jeg synes det er helt rimeligt, at vi begrænser muligheden for at lade motoren køre i tomgang. Det er i de allerfleste situationer unødvendigt, og i udvalget vil vi gerne begrænse forurening, hvor vi kan. Jeg håber, at alle tager budskabet til sig, så vi slipper for unødig støj og forurening, siger formanden for udvalget for natur, teknik og miljø, Kim Lykke Jensen.Med de ny regler er tomgangskørsel generelt begrænset til et minut. Der er dog en række undtagelser i særlige situationer:Med det nye tomgangsregulativ føjer Syddjurs sig til en lang liste over kommuner som har et lignende regulativ. Regulativet håndhæves af politiet og kan straffes med bøde.