Tyrkisk chauffør skal i fængsel

Torsdag 7. juni 2018 kl: 07:31

Turtilladelse i forhold til denne sag: En tilladelse udstedt af de danske myndigheder til Tyrkiet

Tilladelsen udleveres af de tyrkiske myndigheder til en tyrkisk transportvirksomhed efter ansøgning

Tilladelsen giver lov til at køre én tur fra Tyrkiet til Danmark med gods, og retur fra Danmark til Tyrkiet med gods. Tilladelsen giver ikke lov til, at godset kan hentes eller afleveres i andre lande

Straffelovens paragraf 175 - intellektuelt falsk: Den, der for at skuffe i retsforhold i offentligt dokument eller bog, i privat dokument eller bog, som det ifølge lov eller særligt pligtforhold påhviler den pågældende at udfærdige eller føre, eller i læge-, tandlæge-, jordemoder- eller dyrlægeattest afgiver urigtig erklæring om noget forhold, angående hvilket erklæringen skal tjene som bevis, straffes med bøde eller fængsel i indtil tre år.

Af: Redaktionen Sagen startede 14. maj, da Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd standsede den tyrkiske lastbilchauffør i Padborg.- Chaufføren fremviste en turtilladelse og et fragtbrev, der viste, at han havde kørt med varer fra Tyrkiet til Danmark, men en nærmere undersøgelse viste ret hurtigt, at det ikke kunne være rigtigt, siger specialanklager Pernille Moesborg.Chaufføren blev derfor fremstillet i grundlovsforhør samme dag, hvor han blev fængslet.Chaufføren blev onsdag dømt for at have skrevet falske oplysninger på turtilladelsen.- Den tyrkiske chauffør har under sagen nægtet sig skyldig, men valgte at modtage dommen, oplyser Pernille Moesborg.Han blev fængslet efter dommen og skal sidde varetægtsfængslet, indtil han kan sendes ud af landet.Fakta:

Læs også:













© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.