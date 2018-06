Taxitilladelser er trukket ud

Torsdag 7. juni 2018 kl: 07:23

en eller flere af de udtrukne ansøgninger bliver trukket tilbage

en eller flere af de udtrukne virksomheder ikke opfylder de krav, der er fastsat i taxilovgivningen.

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Lodtrækningen er gennemført af en ekstern statsautoriseret revisor og modtagerne af de 150 tilladelser er nu fundet. Der er også trukket 50 ansøgninger ud til ventelisten.Alle ansøgere vil inden for en uge modtage en mail i virksomhedens e-boks fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om resultatet af deres ansøgning. Tilbagebetaling af afgiften vil ske inden udgangen af juni til den bankkonto, der er oplyst i ansøgningen.Styrelsen begynder nu behandlingen af de udtrukne ansøgninger og det er forventet, at ansøgningerne er færdigbehandlet inden for otte uger.Ansøgningerne på ventelisten vil blive aktiveret, hvis:Den tredje lodtrækning forventes at finde sted 31. august. Der kan ansøges om tilladelser i perioden 1. juli -12. august 2018.Proceduren for lodtrækning er ændret for de kommende lodtrækninger. Der skal ikke længere samtidig med ansøgningen betales afgift for det ansøgte antal tilladelser. Det er til gengæld et krav for at deltage i lodtrækningen, at ansøgeren dokumenterer at opfylde egenkapitalkravet i forhold til det ansøgte antal tilladelser.Fra midten af juni kan man finde nærmere oplysninger om den ændrede procedure for lodtrækning på taxilov.dk.Interesserede kan se de udtrukne