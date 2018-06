Passagertallet i togene skal fordobles

TYSKLANDS TRANSPORTMINISTER:

Tirsdag 5. juni 2018 kl: 14:05

Af: Redaktionen - Vi ønsker wow-effekten, når vi rejser med tog. Det skal være enkelt, billigt, komfortabelt og pålideligt, siger Andreas Scheuer.Målet er at fordoble antallet af passagerer og øge godstrafikken inden 2030.For at nå målet skal der investeres i jernbanerne og bedre koordination og optimerede informationssystemer rettet mod kunderne.På den tekniske side skal elektrificering af de tyske jernbaner på på 70 procent inden 2025. Derudover taler tyskerne op autonome tog, digitalisering og øget konkurrence som andre midler om at få hæver passagertallet og øget godsmængderne.