Antallet af nyregistrede lastbiler ligger over 2017-niveau

EFTER FEM MÅNEDER:

Torsdag 7. juni 2018 kl: 11:00

Af: Jesper Christensen - Lastbilsalget er absolut tilfredsstillende. Maj blev pæn og vi holder niveauet samlet set for året. Efterspørgslen efter lastbiler har været høj længe - både herhjemme og i resten af Europa. Derfor ser vi også frem mod en god sommer med forventningen om et stabilt marked, siger direktør hos De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen.Når man ser på fordelingen af lastbilsalget, er tendensen stadig, at markedet for de mindre lastbiler op til lige under 16 ton totalvægt er vigende. De udgjorde eksempelvis i 2010 ca. 19 procent af markedet. I maj i år var andelen af små lastbiler på omkring 7 procent.









