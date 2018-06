Varebilsmarkedet er blevet mindre

EFTER FEM MÅNEDER:

Tirsdag 5. juni 2018 kl: 11:00

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen I faktsike tal er der siden årsskiftet nyregistreret 14.070 varebiler mod 14.869 i samme periode sidste år. De Danske Bilimportører fremhæver i den forbindelse, at både april og maj har været gode måneder for varebilssalget.- Vi er bestemt glade for at se, at de sidste par måneder kun har bevæget sig op og fremad. Maj blev særdeles flot, og vi forventer også at få en god sommer. Det helt generelle aktivitetsniveau i erhvervslivet er fortsat højt og sådan regner vi med, at det fortsætter, siger Gunni Mikkelsen, der er direktør for De Danske Bilimportører.