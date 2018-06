Folketinget indfører regler for transport med varebiler

Af: Redaktionen - Det er på mange måder en rigtig stor landvinding for erhvervet og for den seriøse del af transportbranchen, der kører gods for fremmed regning med varebiler, siger DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard i en kommentar til vedtagelsen.- Da Venstre sidst sad i regering var der klare signaler for en regulering. Vi kan så nu konstatere, at Venstre reelt ikke støtter ordnede forhold for varebilerne, siger Erik Østergaard, der i den forbindelse fremhæver, at EU-Kommissionen er i gang med at fastlægge regler for varebilstransporter.Lovforslaget blev vedtaget med to væsentlige ændringer:Der er givet et halvt års forlængelse af ikrafttrædelsen til 1. juli 2019 for at få det administrative apparat på pladsDer stilles krav om en redegørelse for at følge administrationen samt tilsynet og kontrollen - herunder at vurdere, hvordan kontrollen har kunnet udføres i praksis. Første redegørelse skal foreligge senest 1. juli 2021I et samarbejde med specialforeningen SKV pressede DTL i en årrække hårdt på, indtil et flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet og Socialistisk Folkeparti fik vedtaget et beslutningsforslag i maj 2016 for at sikre, at varebiler med tilladt totalvægt under 3.500 kg, der udfører godskørsel for fremmed regning, omfattes af principperne i godskørselsloven. Skiftende ministre i V-Regeringer og VLAK-Regeringer har trods flertallets beslutningsforslag siden afvist at lovgive på området. Det førte til sidst til, at partierne måtte fremsætte deres eget lovforslag i Folketinget, som altså blev vedtaget mandag.Der vil være en overgangsordning for personer, der på tidspunktet for tilladelseskravets ikrafttræden kan dokumentere mindst to års erfaring som vognmand i virksomheder, der er omfattet af tilladelseskravet. For chauffører foreslås der en overgangsordning fra kravet om kvalifikationsuddannelse, hvis de på tidspunktet for lovens ikrafttræden udfører godskørsel for fremmed regning i varebiler og kan dokumentere mindst to års erfaring som varebilschaufførTilsvarende er kravet til egenkapital for virksomheder, der udfører godskørsel for fremmed regning i varebiler, lavere end for virksomheder, der udfører godskørsel for fremmed regning i lastbiler.- Jeg ønsker den seriøse del af varebilvognmændene tillykke med sejren. I har fortjent det skulderklap det er, at jeres erhverv tages alvorligt af myndighederne gennem en minimumregulering – så ikke alle og enhver lykkeridder og chancerytter kan misbruge erhvervsfriheden. Jeg takker samtidig de partier, der har gjort loven mulig ved at holde fast og stemme den igennem, siger Erik Østergaard.