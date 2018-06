Transportorganisation kommenterer EU-forslag om vægt og dimensioner

Fredag 1. juni 2018 kl: 15:30

Af: Redaktionen - ITD havde gerne set en mere ambitiøs og gennemgribende revision af vægt- og dimensionsdirektivet ved at tillade højere totalvægt og øget længde på de grænseoverskridende transporter. Det er et tiltag, som hurtigt og effektivt kan tages i brug, og som vi ved har en meget positiv effekt på CO2-udledningen i forhold til det transporterede. Det er ærgerligt, at man i EU-systemet ikke har større fokus produktiviteten af køretøjerne i bestræbelserne på at reducere branchens CO2-udledning og ligefrem låser bestemmelserne, så for eksempel øget længde ikke må bruges til at øge effektiviteten ved hjælp af større lasteflade, siger chefkonsulent i ITD, Jørn-Henrik Carstens.ITD er dog tilfreds med, at man fremskynder datoen for, hvornår de aerodynamiske førerhusdesign kan markedsføres.





- Der er ingen grund til udskyde implementeringen af nye innovative teknologier og design, der kan medvirke til at øge brændstofbesparelserne, så det er vi tilhænger af sker så hurtigt som muligt, siger Jørn-Henrik Carstens.





Aerodynamiske førerhuse og påhængskøretøjer forventes at udløse markante CO2-besparelser, men udbyttet er begrænset, når hastigheden er lav. Det er derfor overvejene vogntog, der kører lange stræk med kontinuerligt høj hastighed, som på den måde kommer til at udlede mindre CO2.





- Når det drejer sig om lastbiler og CO2-udledning er det eneste interessante, hvor meget CO2 der bliver udledt i forhold til det transporterede - og her er for eksempel modulvogntog sikre vindere. Men i Bruxelles synes man at være blind for denne del. Lastbilerne skal være mere brændstofeffektive, men må for en hver pris ikke blive mere effektive i sig selv. Det giver ingen mening, men det tyder på, at frygten, for at vejgodstransporten udkonkurrerer andre transportformer, vægter højere end det egentlige hensyn til CO2-udledningen, siger Jørn-Henrik Carstens.





© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.