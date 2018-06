Ledbusser fra Volvo Busser får premiere ved kapsejlads

Fredag 1. juni 2018 kl: 15:15

Af: Redaktionen De to elektriske ledbusser bliver i anledning af Volvo Ocean Race i dagene 14.-21. juni sat ind mellem Nordstan og området ved Frihavnen i Göteborg, hvor de store sejlskibe vil ligge til kaj.Fra og med 25. juni skal de nye busser, der er prototyper med plads til 135 passagerer, testes på en del af Västtrafiks buslinie 16. De elektriske busser indgår i ElectriCity-samarbejdet, som siden 2015 har haft en række to-akslede el-busser kørende på linie 55 i Göteborg.Ud over el-driften har ledbusserne en række tekniske og designmæssige løsninger, som skal gøre rejsen med busserne enklere og mere bekvem for passagerene. Busserne er eksempelvis udstyret med fire dobbeltdøre, store frie gulvområder og ergonomisk udformede ledestænger, håndtag og ryglæn for stående passagerer. Formålet er, at et stort antal passagerer hurtigt og smidigt skal kunne komme ind og ud af busserne ved stoppestederne samtidigt med, at rejsen bliver så behagelig som muligt.I busserne er der installeret fri internet, mulighed for opladning af mobiltelefoner og infoskærme med trafik informationer.Da der er tale om prototyper, vil de to elektriske ledbusser køre ud over den ordinære køreplan.