Politiet kører offroad

Fredag 1. juni 2018 kl: 12:50

Fakta om politiets motorcykler:

Københavns Vestegns Politis nye offroader er en BMW F 700 GS med en to-cylindret vandkølet rækkemotor på 798 kubikcentimeter, som yder omkring 55 hk. Køreklar vægt inklusiv udstyr er 209 kg. Tophastigheden er omkring 190 km/t

Den er konstrueret med højere tyngdepunkt, højere frihøjde og kraftigere affjedring til kørsel på landevej og i terræn

Politiet råder over flere store motorcykler - eksempelvis en Yamaha FJR-1300 med en fire-cylindret vandkølet rækkemotor på 1.300 kubikcentimeter, som yder omkring 140 hk. Køreklar vægt inklusiv udstyr er 315 kg. Tophastigheden er omkring 240 km/t. Den er konstrueret med lavt tyngdepunkt til lande-/motorvejskørsel.

Af: Redaktionen De to nye uniformerede politimotorcykler er mindre, væsentlig lettere og konstrueret til også at køre offroad - dvs. uden for asfalt i mere ufremkommeligt terræn, på stier og lignende - end de traditionelle politi-motorcykler, der er beregnet til kørsel på landeveje og motorveje.- Vi oplever jævnligt, at gerningsmænd på knallerter stikker af via de mange stisystemer, vi har i politikredsen. Det har givet os udfordringer, men nu får de helt klart sværere ved det, siger politiinspektør Mogens Lauridsen fra Københavns Vestegns Politi.Politiinspektøren tilføjer, at de mere adrætte, smidige og rappe motorcykler ikke uden videre kører rundt på stier, mellem boligblokke eller i naturområder. De kan sættes ind, når politiet skal løse en konkret politiopgave uden for almindelig asfaltvej, hvor politiets andre tungere køretøjer har begrænsninger. Det kan for eksempel være forbrydelser, hvor kriminelle undviger, humanitære eftersøgninger, ulovlige knallerter, andre færdselsovertrædelser eller mistanker om anden kriminalitet.Alle færdselsbetjente ved Københavns Vestegns Politi skal kunne køre på maskinerne. De får et supplerende specialkursus med kørsel på offroad-bane og i kuperet terræn.