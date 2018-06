Aalborg Lufthavn havde den hidtil bedste maj

Fredag 1. juni 2018 kl: 12:33

Af: Redaktionen I maj i år rejste 79.188 passagerer indenrigs til og fra Aalborg Lufthavn mod 76.884 passagerer i maj sidste år. Det er eb vækst på 3,0 procent.





- Det er glædeligt, at indenrigstrafikken igen i maj, viser gode takter. Både erhvervslivet, men også fritidsrejsende er flittige brugere af de mange flyforbindelser, når den eksempelvis står på turistoplevelser i København, siger lufthavnsdirektør Søren Svendsen og tilføjer:





- Bornholmer-ruten med DAT har også har fået en meget fin start på sæsonen.





Udenrigstrafikken flyver afsted

På udenrigsruterne til og fra Aalborg var der i maj i år 53.671 passagerer mod 34.540 i maj sidste år, hvilket er en stigning på 55,4 procent. Samtidig var der et fald i antallet af charterrejsende på 19,1 procent, hvilket i faktiske tal svarer til at 16.837 passagerer rejste på charterferie i maj i år mod 20.810 i maj sidst eår.





- Det er stadig i udenrigstrafikken, hvor vi ser en flot fremgang. Ruten til Amsterdam med KLM samt Norwegians rute til Malaga er blot et par eksempler på succesfulde ruter, siger Søren Svendsen.





Airshow den 10. juni

Juni byder, udover et stort trafikprogram med op mod 35 direkte destinationer i Europa fra Aalborg Lufthavn, også på en særlig begivenhed. Søndag 10. juni afholder Flyvevåbnet Airshow, hvor man kan opleve spektakulære flyformationer, kampfly, helikoptere og transportfly i luftrummet over Aalborg Lufthavn. Den kommercielle trafik til og fra Aalborg Lufthavn påvirkes ikke af showet - dog forventes det at trafikken på landjorden til og fra lufthavnen påvirkes i tidsrummet 7-20, så skal man rejse fra Aalborg Lufthavn søndag 10. juni, anbefales det at køre hjemmefra i god tid.









