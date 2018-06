Tankvognschauffør underviser i sikker trafik

Torsdag 31. maj 2018 kl: 12:51

Om Trafiksikkerhed i Øjenhøjde:

Formål med kampagnen: at informere elever i 3. – 5. klassetrin om lastbilens kritiske zoner, hvor chaufføren har begrænset udsyn

I år er 16. gang, at kampagnen kører

Siden 2003 er over 100.000 børn blevet undervist

Virksomhederne bag kampagnen: DTL, 3F, Volvo Trucks i Danmark, Danske Fragtmænd, energiselskabet OK, Codan og Børneulykkesfonden

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Kampagnen ”Trafiksikkerhed i Øjenhøjde” er i gang med 16. sæson og har til formål at undervise børn i 3. - 5. klasse i trafiksikkerhed - særligt med fokus på højresvingsulykker. Gennem teoretisk undervisning i klasselokalet og praktisk undervisning ved lastbilen, får eleverne øjnene op for, hvornår de er synlige, og ikke mindst, hvornår de ikke er, når de skal ligeud i et kryds og lastbilen til højre.- Det er rigtig positivet, at det teoretiske i klassen er kombineret med det praktiske element, når de kommer ud til bilen. Det giver rigtig god mening, siger Nicolai Schnor Olsen, der har været med som underviser de seneste tre år.Normalt lægger Nicolai Schnor Olsen som tankvognschauffør hos OK sin energi i at køre ud med fyringsolie og brændstof, men da OK er en del af kampagnen ”Trafiksikkerhed i Øjenhøjde”, lægger han sin energi i at bidrage til øget trafiksikkerhed ved at undervise børn i sikkerhed i trafikken et par dage hvert forår.Det er et dejligt afbræk i hverdagen, siger Nicolai Schnor Olsen, som sammen med de øvrige chauffører i Trafiksikkerhed i Øjenhøjde, får en anden arbejdsdag end de fleste, når der står undervisning af skolebørn på programmet.- Jeg er rigtig glad efter sådan en dag og føler, jeg har været med til at gøre en forskel. Det er en fornøjelse at se, hvordan børnene lyser op, når de kommer ud til lastbilen. De får virkelig en oplevelse af, hvor meget eller lidt, man rent faktisk kan se, når man sidder i lastbilen, siger han og understreger, at det giver én stolthed at være i en virksomhed, som er med til at gøre en forskel og tager aktiv del i at oplyse børn i sikker færdsel, og forhåbentlig kan det være med til at afværge ulykker i trafikken.OK har været med i Trafiksikkerhed i Øjenhøjde i over ti år.