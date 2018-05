Enkelheden er afgørende for stabil drift

Tirsdag 29. maj 2018 kl: 19:26

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Det betyder eksempelvis, at P 360’eren er udrustet med DC13 Euro 3-motor på 360 hk, 9-trins GR905-gearkasse med manuelt gearskift samt navreduktion på både foraksel og tandembogie. Chassiset er af H-typen (Heavy duty), og bilen kører på 3x29 mm parabelfjedre på forakslen og 4x41 mm bladfjedre på tandembogien. Den har tre-delt stålkofanger, som er forberedt for centermonteret træktøj.Også CP16-førerhuset er specificeret så ukompliceret som muligt. Det betyder for eksempel, at bilen har manuelt varmeapparat, manuel centrallås, manuelt rudeoptræk og manuel motorbremse.Tankopbygningen er udført af VM Tarm a/s og består af en 12.000 liter tank med tre rum på hver 4.000 liter til distribution af olie. Bilen er klargjort hos Stiholt i Hjørring og er solgt af lastbilsælger Christian Pedersen, der også har en ny Scania XT 4x4 på vej til Polaroil til levering til efteråret.