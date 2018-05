MAN-skabet er klar på Avedøre Holme

Tirsdag 29. maj 2018 kl: 09:27

MANs nye værkstedsledelse for filialerne i Greve og på Avedøre Holme er på plads. Kundeservicechef Claus Jensen (i midten) omkranset af de to værkstedschefer, Christian Vinding, Avedøre Holme (tv) og Martin Mårup Andersen, Greve (th).

Af: Redaktionen MAN Truck & Bus vil køre de to værksteder i Greve og Avedøre Holme med fælles overordnet ledelse, og med lokale værkstedschefer på begge værksteder. Og den del af forberedelserne er faldet på plads, så MAN kan tirsdag oplyse, hvem der leder værkstederne.





Christian Vinding (51) starter 1. juni som ny værkstedschef hos MAN på Avedøre Holme. Christian Vinding er en gammel kending hos MAN, hvor han tidligere har arbejdet som værkfører på værkstedet i Greve og senere med salg af MAN og Neoplan busser samme sted. Senest har Christian Vinding arbejdet med salgssupport for Volvo busser.





Martin Mårup Andersen (47) blev 1. maj udnævnt til værkstedschef hos MAN i Greve. Martin Mårup Andersen har arbejdet hos MAN Greve i mange år, og kender derfor arbejdet med MAN-køretøjer og forstår vigtigheden af, at få serviceret de mange kunder, der til daglig har deres gang på værkstedet i Greve.





Claus Jensen (42) bliver i rollen som kundeservicechef, den overordnede ansvarlige for driften af de to MAN værksteder i Greve og på Avedøre Holme.





- Det bliver en spændende udfordring, som jeg og hele MAN organisationen glæder os rigtigt meget til. Et stort MAN værksted på Avedøre Holme giver os gode muligheder for ekspansion i Storkøbenhavn, til glæde for alle vores mange kunder. Vores kunder driver deres forretning med vores MAN lastbiler, busser og varebiler. Vores opgave er at sikre, at de altid har mulighed for en hurtig og professionel service, når behovet opstår. Med overtagelsen af Avedøre Holme vil vi fortsætte arbejdet med at være der for vores kunder, når de har brug for vores hjælp, siger Claus Jensen.





To uger til at etablere nye IT systemer og at få personalet på plads er ikke meget, men MAN lover alle, at man er klar til at tage imod nye og gamle MAN-kunder på Avedøre Holme fra fredag 1. juni.





13 medarbejdere er fulgt med over fra Nyscan. Derudover vil der være mekanikere fra Greve-afdelingen, som vil arbejde i Avedøre Holme-afdelingen. Samtidig er MAN i fuld gang med at søge efter både mekanikere og salgspersonale til Avedøre Holme. Indtil dette er på plads, vil både varebils-og lastbilssælgere fra Greve tage sig af eventuelle henvendelser fra kunder, som gerne vil handle køretøj på Avedøre Holme.





Fredag 1. juni byder MAN sine kunder indenfor på Avedøre Holme.





- Selvom håndværkerne endnu ikke er helt klar, så skal vi nok være klar, siger Claus Jensen, der håber på, at kunderne vil have forståelse for, at der i den første periode vil være lidt pågående arbejde med at omdanne det tidligere Nyscan-domicil til en MAN-filial.





- Alle er velkomne fra 1. juni, selvom vi nok venter til håndværkerne er helt færdige, inden vi inviterer vores kunder til ”åbent hus”, siger Claus Jensen.









© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.