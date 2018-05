Transportmessen Vestfyn Trækker 2018 var en varm succes

Mandag 28. maj 2018 kl: 15:19

Årets mester i at køre med lastbilmonteret kran - Tim Hansen fra Tim S. Hansen ApS i Karise.

Kørsel uden fejl



Kim Ancker Transport i front



Af: Redaktionen Et varmt vejr var i år med til at gøre udendørsmessen Vestfyn Trækker - Transport & Logistik 2018 fra 25. til 27. maj til en varm og velbesøgt én af slagsen. Omkring 10.000 personer fra nær og fjern gæstede den rekordstore messe, sparkede dæk og så på lastbiler, kraner og opbygninger.- Stemningen og feedbacken fra udstillerne har kun været positive indtil nu, og mange udstillere har allerede nu bestilt plads til 2020, siger direktør Per Mikkelsen fra VBG Group Sales A/S, der er arrangører.Han tilføjer, at vejret jo viste sig fra sin allerbedste side, dog måtte brandsikkerheden opgraderes på grund af de varme og tørre omgivelser. Men det gik problemløst.- For vores egen del, så har vi aldrig haft så mange besøgende i showroomet som denne gang, det var perfekt, vi havde folk fra både Norge og Sverige til at hjælpe os med at betjene de mange, siger Per Mikkelsen.Mange af messegæsterne var også tilskuere til den årlige kranførerkonkurrence, arrangeret af opbyggervirksomheden Sawo. Vinderen blev den forsvarende verdensmester fra 2016, Tim Hansen fra Tim S. Hansen ApS i Karise. Han vandt i tiden 2,25 minutter efter en meget sikker gennemkørsel uden straftid overhovedet. Han går nu videre til verdensmesterskabet.Præmien til vinderen var et kroophold. På andenpladsen kom vognmand Johnny Jensen, tidligere verdensmester i 2015. Hans tid lå meget tæt på, nemlig 2,36 minutter. På tredjepladsen blev det Karsten Knudsen fra Saltens Vognmandsforretning, der endte på 3,17 minutter.DTL-konkurrencen om at blive Årets Transportvirksomhed blev vundet af Kim Ancker Transport fra Ringsted. Første runde havde disse seks deltagere: Kim Ancker Transport, AVAS Aalborg Vognmandsforretning A/S, Bøje Kran & Maskintransport A/S, Viggo Jensens vognmandsforretning, HC Container og SOS Dansk Autohjælp Sydjylland. De tre finalister varAVAS, SOS Dansk Autohjælp Sydjylland og Kim Ancker Transport. Temaet i konkurrencen i år var arbejdsmiljø og trafiksikkerhed.Schmidt Tip vandt konkurrencen Årets Opbygning - og Årets Varebil blev en IVECO Daily Blue Power.