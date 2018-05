Årets Transportvirksomhed blev kåret lørdag aften

Mandag 28. maj 2018 kl: 12:02

Fra venstre: DTL formand Martin Danielsen, Kim Ancker fra Kim Ancker Transport og Jesper Sølund fra Rådet for Sikker Trafik. (Foto: Per Daugaard)

Om konkurrencen Årets Transportvirksomhed:

Årets Transportvirksomhed planlægges afvikles af DTL - Danske Vognmænd i samarbejde med Bridgestone, Circle K, Codan, Jyske Finans, MTDK, SOS Dansk Autohjælp, VBG og Volvo Trucks

Udover æren, vinderstatuetten og retten til at smykke bilflåden med titlen som Årets Transportvirksomhed 2018 får vinderen tilbudt indspilning af en markedsføringsfilm i samarbejde med et anerkendt, professionelt bureau

Derudover får vinderen en tur til Gent med besøg hos Volvo Trucks

De to øvrige virksomheder fik hver et gavekort på 5.000 kroner til et arrangement, en begivenhed, en oplevelse eller en ting, der kommer alle i virksomheden til gode

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Turen op på sejrspodiet er gået via screening og votering i dommerkomiteen, som i år har bestået af Jesper Sølund, dokumentationschef hos Rådet for Sikker Trafik, og Traffic & Product Safety Director hos Volvo Trucks, Carl Johan Almqvist, foruden en repræsentant fra hver af DTLs fem regioner. Derefter en online-afstemning, hvorefter de tre finalister blev fundet på Vestfyn Trækker fredag, samt en efterfølgende og afgørende sms-afstemning mellem de tre finalister, inden vinderen kunne kåres.Vinderen, vognmand Kim Ancker fra Ringsted, har formået at profilere sin virksomhed på trafiksikkerhed på sådan en måde, at ham og hans chauffør Henning ”Baloo” Olsen er kendt af de fleste i branchen. Baloo er kendt i vide kredse som manden bag rattet i ”Danmarks sikreste lastbil” - med egen Facebook-side.I virksomheden er det især på det tekniske udstyrsområde, man udmærker sig. Baloos lastbil og trailer er forsynet med 11 kameraer, der giver chaufføren i førerhuset et udsyn, de færreste kan konkurrere med. Kim Ancker har selv så høje krav til teknisk sikkerhedsudstyr til lastbiler, at producenterne ikke har kunnet opfylde alle hans ønsker. Både Baloos og Kim Anckers lastbiler er blandt andet forsynet med harddisk-optager, som kan bruges til dokumentation til undervisningsbrug.For her kører Kim Ancker også ud med en ombygget fragttrailer, som udgør et rullende undervisningslokale med fladskærm og plads til 32 elever. Traileren, der også har et lille depotrum, kommer landet rundt på udstillinger og ikke mindst på skoler, julemærkehjem og andre institutioner for at undervise børn i trafiksikker adfærd, når de er i nærheden af lastbiler og andre store køretøjer.De to øvrige virksomheder i finalen var AVAS - Aalborg Vognmandsforretning og SOS Dansk Autohjælp Sydjylland.