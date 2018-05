Danmarks bedste transportlærlinge mødes til DM i Aarhus

Mandag 28. maj 2018 kl: 10:35

Af: Redaktionen 16 chaufførlærlinge og 12 lager- og logistiklærlinge fra landets transportskoler skal dyste om Danmarksmesterskabet. Når vinderne af DM 2018 skal kåres klokken 15.30 står Peter Bæk, formand for 3F transport i Aarhus, og direktør Annette E. Lauridsen, Aarhus Tech, klar med præmier og diplomer.Publikum kan opleve Danmarks dygtigste chauffør- og lagerlærlinge gennemføre 10 forskellige prøver, hvor de viser, hvilke faglige finesser, de lærer i løbet af deres uddannelse. Der bliver rig mulighed for at få et indblik i en bred vifte af discipliner fra både chauffør- og lagerfaget.Køre en palle med vandtønde gennem en bane til en bås, hvor pallen skal berøre en kegle med en tennisbold på toppen, som skal vippes af - uden keglen vælter. Derefter køres baglæns ud, og pallen med vandtønden placeres på en afmærket plads - og der må ikke spildes vandPræcisionskørsel i lastvogn med anhænger. Her handler det blandt andet om at standse præcist en meter fra en cykel, køre slalom mellem kegler for at slutte af med en baglæns parallelparkering. Og intet må påkøres

Ud over at konkurrere om færdighederne indbyrdes og vise mulighederne i en transportuddannelse for publikum, handler DM også om faglig stolthed og fællesskab - og ikke mindst om at have det sjovt.













Program for DM 2018

Kl. 10.00 - 12.00: Praktiske og teoretiske øvelser

Kl. 12.00 - 13.30: Frokostpause

Kl. 13.30 - 15.00: Praktiske og teoretiske øvelser

Kl. 15.30: Præmieoverrækkelse

Tid og sted:

Fredag 1. juni klokken 10.00 til 16.00, Aarhus Tech, Hasselager Allé 2, Viby J

Det er Transporterhvervets Uddannelser (TUR), Aarhus Tech og Danmarks øvrige transportskoler, der i fælleskab arrangerer Danmarksmesterskabet for transportlærlinge. Et mesterskab hvor de mange øvelser er tilpasset de arbejdsopgaver, lærlingene møder i deres daglige arbejde, når de er i deres praktikvirksomhed.

