Volvo FL’en skal slæbe kufferter

Mandag 28. maj 2018 kl: 09:36

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Lastvognen er leveret med aircondition, Bluetooth, soltag, Komfort-førersæde, V-lygter og ekstra sideruder i dørene for større sikkerhed.Den nye to-akslede Volvo FL er opbygget som lufthavnstrækker med udskydeligt kærretræk, som er udført af PV Systems. Terminaltraktoren er ombygget hos Volvo med Allison gearkasse, navreduktion og 3.250 mm i akselafstand - godkendt til at trække 60 ton.Bilen skal benyttes af SAS Ground Handling til at slæbe kuffertvogne.Bilen er solgt og leveret af salgschef Patrick Iversen fra Volvo Truck Center i Taastrup.