Kampen om det europæiske transporterhvervs fremtid er i fuld gang

DTL’S DIREKTØR:

Lørdag 26. maj 2018 kl: 13:04

Af: Redaktionen - Lad mig opridse situationen for jer - og dermed også give jer et indblik i det værksted DTL-Danske Vognmænd opererer i hver dag - på jeres vegne. Sådan indledte Erik Østergaard sin beretning og fortsatte:- Som I ved har EU-kommissionen udsendt tre pakker, der handler om vilkårene i fremtiden for vejtransporten. Det er omfattende sager - men næsten alle de væsentligste regler og begrænsninger for vognmandserhvervet er i spil. Som I nok kan regne ud, så er der - og har længe været - en voldsom politisk kamp om indholdet. Særligt det der handler om fair - og unfair - konkurrence.Erik Østergaard pegede på, at Road Alliance, der består af en række EU-lande i det vestlige Europa - deriblandt Danmark, for et par uger siden klart meldte ud, at EU-formandsskabets arbejde med EU-Kommissionens udspil om de tre vejpakker - eller mobilitetspakker om man vil - ikke dur.Interesserede kan læse mere om Road Alliance’s seneste udmelding her:- Og vi er enige. Fra DTL må det klart og tydeligt siges: I den foreliggende form kan vi ikke acceptere det, der ligger på bordet. Det bringer mig til det næste: For lige neden under det politiske miljø - dér finder vi kampen på organisationsplan. En masse organisationsfolk og lobbyister, der forsøger at påvirke udfaldet af de nye regler. Blandt de organisationer finder I DTL - Danske Vognmænd og vores gode samarbejdspartnere i Nordic Logistics Organisation (NLA), sagde Erik Østergaard, der så også pegede på, at det ikke kun er lutter gode kræfter, der forsøger at præge den politiske udvikling.- Hvis det bare var DTL og NLA og vores gode samarbejdspartnere, vognmandsorganisationer i Tyskland, Frankrig, Holland, Belgien osv. som var i gang - så var det ikke noget problem. Men sådan er virkeligheden ikke. Groft sagt, så går der en linje ned gennem vognmandserhvervet i Europa. En interessekonflikt om vilkårene for branchen, som i store træk deler Østeuropa fra Vesteuropa, påpegede han.Erik Østergaard forklarede de forsamlede vognmænd, hvordan organisationer og vognmænd deler sig i Europa. Med en bemærkelsesværdig variant i Danmark med to organisationer, hvor den ene (ITD) har allieret sig med fortrinsvis organisationer i Østeuropa, mens den anden (DTL) har allieret sig med organisationer i lande i det vestligeEuropa.- Det er en konflikt, der i sin kerne handler om, hvorvidt man enten vil liberalisere transporterhvervet og svække kontrol- og sanktionsregimet til fordel for unfair konkurrence og social dumping. Eller om man vil sikre ordnede forhold, ordentlige løn- og arbejdsvilkår, fair konkurrence, et opgør med social dumping og et skærpet kontrol- og sanktionsregime. Derom står kampen. I hele Europa, påpegede Erik Østergaard og fortsatte:- De seneste måneder må have gjort det tydeligt for enhver, at ikke alle politikere i Danmark, og ikke alle organisationer i Danmark, kæmper for den almindelige danske vognmand.Erik Østergaard fremførte også, at lavt lønnede chaufførerne ikke bare kører til og fra eller gennem Danmark med et læs.- De opholder de sig ofte i månedsvis i Danmark og nabolandene i, hvad der reelt er permanent og systematisk cabotagekørsel eller regional tredjelandskørsel.DTL’s direktør fortsatte med direkte adresse til politikerne.- Hver gang, der sidder 100 udenlandske lavtlønschauffører bag rattet og kører systematiseret cabotagekørsel eller systematiseret regional tredjelandskørsel mellem Danmark og vores nabolande, så er der 100 danske chauffører og et antal vognmænd, som ikke har fået opgaven. Det koster i afgifts- og skatteindtægter, og det svækker den danske beskæftigelse.DTL-direktøren vovede i sin bereting at kalde DTL-holdet for ”the hardest working band in showbiz”.- Og sådan skal det være. Det er det, I betaler for. Og det er det, I skal forvente. Hverken mere eller mindre.Erik Østergaard fremdrog en række eksempler på, hvor DTL konkret har flyttet beslutninger og debat det seneste år.- Dét er jeres kontingentkroner på arbejde, mine damer og herrer. Og det er derfor at jeg, uden at rødme, tillader mig at kalde DTL-teamet for ”the hardest working band in showbiz. Og man skal da heller ikke lytte meget på vandrørene, før man kan konstatere, at der også i andre dele af branchen er en voksende erkendelse af, at DTL erhvervspolitisk har fat i den lange ende.