Politikerne skal vælges næste år

DTL-FORMAND:

Lørdag 26. maj 2018 kl: 12:23

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Og det bliver endnu vigtigere, når nu vi senest næste forår skal gøre erhvervet ekstra synligt for de politikere, der både vil vælges og genvælges til Folketingsvalget og valget til EU-Parlamentet. Glem endelig ikke det, sagde Martin Danielsen, der roste foreningerne for deres aktiviteter i årets løb, som giver genlyd rundt omkring.- DTL - Danske Vognmænd har med sit solide fundament af aktive vognmandsforeninger i meget høj grad demonstreret, at der er et påtrængende behov for, at vi har en kritisk masse, der kan tale med én stemme, sagde formanden og nævnte etableringen af det nye netværk, DTL-ungdom, der skal være en slags ”rugekasse” for de unge vognmænd, som har lyst til at prøve kræfter med foreningslivet og det erhvervspolitiske arbejde.