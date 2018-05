- Der er stadigt sværere at skaffe kvalificeret arbejdskraft

Af: Jesper Christensen En trepartsaftale betyder, at virksomheder kan få bøder, hvis de ikke ansætter elever. Idéen er at tilskynde virksomheder til at uddanne flere unge til gavn for deres erhverv. I den forbindelse pegede Martin Danielsen i sin beretning på, at DTL og Dansk Erhverv gerne står til rådighed med råd og vejledning.







Det kan koste en bøde på 27.000 kroner pr. elev, man ikke ansætter.

Martin Danielsen fremhævende, at der er flere tilskudsmuligheder - og da en elev i løbet af elevtiden vil bidrage mere og mere til virksomheden, kan det i sidste ende være en overskudforretning at have en elev.







- Men sagen er jo, at man jo kun ansætter folk, hvis man har brug for dem. Og hvis det kan betale sig. For eleven skal jo både have løn og noget at lave, sagde Martin Danielsen og pegede på, at det for mange mindre og mellemstore virksomheder kan være meget svært at overskue et elevforløb, der kan være op til tre og et halvt år.







- Så spørgsmålet er, om uddannelsespraktikken ikke kan foregå på andre måder end i dag. Både som formand for interesseorganisationen og som formand for arbejdsgiverorganisationen vil jeg mene, at dette her er noget, vi skal have kigget på, sagde DTL’s formand og fortsatte:



- Det kan i al fald ikke være rigtigt, at vi skal pålægges bøder, blot fordi vores virksomhed ikke egner sig til at have praktikanter.

En anden mulighed for at skaffe arbejdskraft er at se på de ressourcer, der findes blandt de flygtninger, der er kommet til landet fra uroplagede områder.







Martin Danielsen fortalte, at de i hans egen virksomhed - Schou-Danielsen Logistik i Odense - har valgt at skrive kontrakt med et AMU-center om et IGU-forløb, hvor en flygtning fik kørekort til lastbil.







Marin Danielsen fortalte også, at Schou-Danielsen Logistik i øjeblikket har ansat to rumænere, en ganeser og en somalier i job på virksomheden.







- Og de klarer sig godt. Vel at mærke på de vilkår, der gælder i Danmark, sagde han og fremhævede, at han ikke sagde det for at bebrejde de vognmænd, der ikke har denne mulighed.







- Jeg tegner blot de streger på himlen, som nogle kan følge. Men vi kommer til som erhverv at forholde os til den situation, at det er stadig sværere at skaffe kvalificeret arbejdskraft - og at det er udbud og efterspørgsel. Det må vi leve med. For det er jo det, vi selv prædiker på markedet, sagde han og tilføjede:



- Og så længe vi sørger for, at denne arbejdskraft er rundet af danske vognmandsvirksomheder, baseret i Danmark med dansk overenskomst og danske biler - så længe kan vi i hvert fald have sikkerhed for, at det sker på fair vilkår.



















