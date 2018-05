Finalisterne er klar til Årets Transportvirksomhed

Lørdag 26. maj 2018 kl: 07:20

Sms DTL A til 1245 for at stemme på AVAS – Aalborg Vognmandsforretning A/S

Sms DTL B til 1245 for at stemme SOS Dansk Autohjælp Sydjylland

Sms DTL C til 1245 for at stemme på Kim Ancker Transport

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen De tre virksomheder skal dyste om, hvem der tager titlen som Årets Transportvirksomhed 2018. Hvem, der vinder i morgen, afgøres af den sms-afstemning, som er åben for alle. Resultatet bliver offentliggjort lørdag aften i forbindelse med vognmandsorganisationen DTL’s generalforsamling i Odense.Foruden finalisterne var også HC Container, Værløse, Bøje Kran og Maskintransport A/S, Horsens og Viggo Jensen Vognmandsforretning fra Frederikshavn nomineret til Årets Transportvirksomhed 2018. De tre sidstnævnte fik i lighed med finalisterne overrakt et diplom og en modellastbil fra Volvo af underdirektør Frank Davidsen fra DTL.Sidste års vinder, Thisted Kloakservice, var også på scenen, hvor 2017-vinderen Bjarne Bloch fortalte om oplevelsen med deltagelsen i Årets Transportvirksomhed og gav faklen videre.Frank Davidsen takkede for de mange indstillinger til dette års konkurrence, hvor temaet er arbejdsmiljø og trafiksikkerhed. Han fortalte samtidig, at der i år har været et stærkt felt af kvalificerede kandidater, og at der til det sidste har de været meget tæt løb i afstemningen i dommerkomitéen.Årets Transportvirksomhed planlægges og afvikles af DTL - Danske Vognmænd i samarbejde med Bridgestone, Circle K, Codan, Jyske Finans, MTDK, SOS Dansk Autohjælp, VBG og Volvo Trucks.