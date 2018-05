Så er Vestfyn Trækker i gang

Af: Redaktionen På messen kan man møde 150 udstillere - herunder en lang række lastbilforhandlere, opbyggere og forhandlere af andet transportmateriel. Desuden deltager mange udbydere af tilbehør og serviceydelser samt organisationer og medier. Som noget nyt afholder Sawo og Kranforeningen en ”messe i messen” i form af et kæmpestort område udelukkende med kraner og løftegrej.Messearealet er i år udvidet til over 55.000 kvadratmeter.- Vi er rigtig glade for den opbakning, som Vestfyn Trækker har fået fra udstillerene. Interessen har været enorm, og vi kan se, at vi har udviklet et godt koncept, som både passer udstillere og de besøgende, sagde Per Mikkelsen, direktør i VBG, der arrangerer messen.- Det er en meget stor opgave at stable sådan et arrangement på benene, men når vi ser resultatet og mærker opbakningen, er det det hele værd, fastslog han.Vestfyn Trækker blev officielt åbnet af vognmand Gert Jakobsen, der er formand for transportorganisationen ITD.- Vi bakker op om Vestfyn Trækker, fordi den blandt andet giver et rigtig godt indtryk af vores branche. Messen er med til at styrke den faglige stolthed, som hele branchen skal have, sagde han, og drog paralleller til et lastbilførerhus.- Forruden på et førerhus er stor og giver et godt udsyn fremad. Det er Vestfyn Trækker med til at styrke ved at give udstillerne mulighed for at præsentere deres nyeste grej og serviceydelser. Transportbranchen skal se fremad, for vi er en meget vigtig del af samfundet. Aldrig tidligere har der kørt så mange lastbiler på de danske landeveje, og det viser jo, at branchen er uundværlig, fastslog og tilføjede:- På et lastbilførerhus sidder der heldigvis også sidespejle, så vi kan også se bagud. Vi skal ikke glemme vores historie, men må heller ikke blive hængende i fortiden. Ellers ville vi jo alle sammen køre i veteranbiler.Derefter erklærede Gert Jakobsen Vestfyn Trækker 2018 for åben.





Sawo og Kranforeningen holdt en ”messe i messen” i form af et kæmpestort område udelukkende med kraner og løftegrrej.













































Årets opbygning blev kåret under Vestfyn Trækker.







