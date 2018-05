Transportkoncern i Esbjerg kom ud af 2017 med underskud

Fredag 25. maj 2018 kl: 11:58

Af: Redaktionen Omsætningen for Blue Water-koncernen endte i 2017 på knap 5,2 milliarder kroner - samme niveau som året før. Resultatet levede dog ikke op til forventningerne i 2017, da året endte med et minus på 76 millioner kroner efter skat mod et lille overskud året før.- Vi havde forventet et noget bedre resultat, så det er klart utilfredsstillende. Resultatet er dog ikke overraskende, da vi gennem 2017 har været nødt til fortsat at lave store investeringer i vores forretning. Vi må konstatere, at det har taget længere tid at få fuld effekt af vores nye terminal i Taulov, og at implementeringen af vores nye transport management IT-system også har påvirket vores drift negativt, siger Kurt Skov, der er bestyrelsesformand og grundlægger af Blue Water.Det nye IT-system har sammen med Taulov-terminalen og de nordiske aktiviteter haft en negativ påvirkning på 50 millioner kroner. Derudover er en igangværende IT-strategi, hvor antallet af eksisterende systemer reduceres kraftigt, med til at belaste resultatet med 25 millioner kroner.Indenfor energi og projekter samt havnerelaterede aktiviteter blev 2017 påvirket negativt med 45 millioner kroner, som skyldes lavere aktivitetsniveau samt omkostninger til opstart af kommende projekter, samt at firmaet har valgt at investere i at fastholde bemandingen og kompetencerne til trods for det indtil videre fortsat lave aktivitetsniveau i olie- og energisektoren.I februar tiltrådte Søren Nørgaard Thomsen som ny administrerende direktør - og overtog dermed efter Kurt Skov. En væsentlig opgave for den nye direktør bliver sammen med den øvrige direktion at sikre sorte tal på bundlinjen i år.- Vi forventer at levere et overskud på 20-30 millioner kroner i år. Med afsæt i sidste års resultat kræver det naturligvis en stor indsats. Vi har dog grundlæggende en god og solid forretning, der sidste år var påvirket af ekstraordinære omkostninger. Vi ser en positiv udvikling på flere områder - blandt andet forventer vi at have godsterminalen i Taulov fuldt implementeret i år, og sammen med den fortsatte implementering af vores nye IT-systemer opnår vi løbende forbedringer og effektiviseringer af vores forretningsprocesser og arbejdsrutiner, siger Søren Nørgaard Thomsen.For to år siden vandt Blue Water en række gigantiske kontrakter i milliard-klassen for oliekonsortiet TCO, der er i gang med at udvide Tengiz-oilefeltet i Kasakhstan. Blue Water er overordnet projektansvarlig for fire konsortier, der for TCO skal transportere omkring 300 moduler på op til 1.800 ton til Det Kaspiske Hav. Konsortierne skal til den store opgave bygge 20 specialskibe, 9 slæbebåde samt opgradere 11 pramme og 29 slæbebåde. De første transporter begynder i år og fortsætter til 2020.- Vores involvering i TCO-projektet har skabt øget opmærksom fra olie/gas-branchen, og vi har det seneste år vundet flere spændende projekt-opgaver. Nogle af disse projekter, der løber over længere tid, er dog forbundet med en del opstartsomkostninger. Derudover har vi ønsket at styrke vores in-house kompetencer. Vi forventer i år et flot positivt resultat fra de igangværende projekter, siger Søren Nørgaard Thomsen.Samlet set vil både 2018 og de kommende års resultater blive påvirket positivt af de store projekt-transporter. Og i 2018 vil der modsat 2017 være færre opstartsomkostninger, og man vil få pæn indtjening efterhånden som projekterne afvikles.Der er også udsigt til, at det generelle aktivitetsniveau i olie/gas-industrien vil stige som konsekvens af, at olieprisen over en længere periode har været stabil - og stigende.- På de overordnede linjer ser vi derfor meget positivt på vores aktiviteter, udviklingen og indtjeningen for året. Men Blue Water er en kompleks forretning med mange kontorer og forskellige forretningsområder, så vi skal løbende sikre os, at de enkelte dele af vores organsiation passer til netop deres marked, og den strategi vi har for området, siger Søren Nørgaard Thomsen.Blue Water-koncernen beskæftiger knap 1.600 medarbejdere på over 60 kontorer på verdensplan. Firmaet blev grundlagt i Esbjerg i 1972 af Kurt Skov.