Fond deler igen penge ud

Fredag 25. maj 2018 kl: 09:00

Branding-projekt transportbranchen

Undervisningsmateriale transport, IBC

TV-programmer - Kvinder på store hjul

Bogprojekter - jubilæumsbog og ”Mr. President”

Diverse tilskud til transportrelaterede studieture og studieophold i udlandet

Sociale donationer til sygdomsramt

Af: Redaktionen Blandt de støttede projekter er:- Vi er glade for, at FDE Fonden også denne gang har kunnet støtte gode og positive tiltag inden for fondens formål, siger FDE Fondens formand Jens Iwer Petersen.En liste over de støttede projekter findes på fondens hjemmeside - klikNæste ansøgningsrunde til FDE Fonden har deadline 30. september.