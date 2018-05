Rejsegilde på Hirtshals Havn blev markeret med borgmesterord

Fredag 25. maj 2018 kl: 08:00

Af: Redaktionen - Det er naturligvis en ære for mig at få lov til at markere rejsegildet på Smyril Lines nye byggeri. Det har været spændende at følge byggeriet over de første måneder. Det mest interessante er jo de strategiske tanker som Smyril Line har lagt til grund for deres investering her på Hirtshals Havn, og jeg er rigtig glad for, at der bliver vækstet i kommunen. Jeg er ikke i tvivl om, at de ser rigtigt, og med placeringen får de en effektiv operation her på terminalen. Det bliver spændende at følge udviklingen over de kommende år, sagde Arne Boelt (S).Smyril Line er den første virksomhed, der udnytter de muligheder, som udvidelsen af Hirtshals Havn tilbyder.Borgmesteren i Hjørring pegede desuden på, at det er værd at bemærke, at den bygning, hvor rejsegildet fandt sted, er et af flere erhvervsbyggerier, der i øjeblikket er i gang i Hirtshals.- Det bevidner, at der er potentialer i at placere sig i Hirtshals, hvor vækst kan tage udgangspunkt i effektiv logistik, sagde Arne Boelt.Terminal- og administrationsbygning skal efter planen tages i brug til oktober, og opføres i et samarbejde mellem Smyril Line og HMU A/S, Hirtshals.- Vores nye terminal- og administrationsbygning er blot det synlige bevis på de potentialer, som vi ser i at bruge Hirtshals Havn som logistikcenter. Vi har over de seneste år udbygget vores rutenet, og for mindre end en måned siden indgik vi en aftale om en fornyelse af en stor del af vores trailerflåde. Med terminalbygningen her styrker vi yderligere vores transportkoncept, og det produkt som vi leverer til transportsektoren, sagde Carsten Kjær, der er direktør hos Smyril Line Danmark.Smyril Lines byggeri ligger på et meget synligt 17.000 kvadratmeter stort areal lige ved indkørslen til NordsøTerminalen og omfatter en administrationsbygning på 600 kvadratmeter, en 2.700 kvadratmeter stor lagerbygning og et terminalkontor på 50 kvadratmeter.- Dette byggeri bliver stort set kun opført at lokale håndværksvirksomheder, og det er vi meget stolte af. Jeg vil gerne takke alle de gode firmaer og deres medarbejdere for den foreløbige indsats og professionalisme. Det er jo altid betryggende at nå endnu en milepæl i et byggeri. Det er dog særligt spændende i et byggeri af den her størrelse, hvor vi har været involveret helt fra de første tanker. Derudover gør det heller ikke byggeriet mindre spændende, at det er det første på den landudvidelse, som Hirtshals Havn knap nok er færdige med. Smyril Line har vist evne og vilje til at konsolidere sig yderligere på havnen, og det er afsmittende på hele lokalsamfundet, når der bliver investeret - og det skulle gerne sende signaler ud til flere. Jeg synes, at det er et smukt erhvervsbyggeri, som er karakteriseret ved at være et rustikt byggeri, som passer til området - vejr og klima, sagde direktør Claus Roden Jensen, som repræsenterer såvel bygherren, ejendomsselskabet Roden & Christiansen A/S samt totalentreprenøren HMU A/S i Hirtshals.Inden for de seneste år har Smyril Line styrket sin position i Nordatlanten, og rederiet har tilsvarende skabt en væsentlig vækst i godstrafikken med rederiets fire skibe. Smyril Lines flåde består udover færgen »Norrøna« af to ro/ro- og sideportskibe »Hvitanes« og »Eystnes«, der besejler ruter mellem Tórshavn, Hirtshals og Sct. Pedersborg samt ro/ro-skibet »Mykines«, der besejler Færøerne, Island og Rotterdam i Holland.Smyril Lines færge »Norrøna«, der er bygget specielt til sejlads på Nordatlanten, sejler med passagerer og fragt mellem Hirtshals i Danmark, Tórshavn på Færøerne og Seyðisfjørð på Island. »Norrøna« sejler ugentligt i vinterhalvåret og to gange om ugen i sommerhalvåret.