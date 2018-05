Mekaniker er blevet salgskonsulent hos Scania

Torsdag 24. maj 2018 kl: 23:00

Af: Redaktionen Christian Gran Madsen har blandt andet erfaring som lastbilmekaniker samt teknisk salgs-support hos Volvo Trucks. Stillingen som salgs supporter har givet ham et godt indblik i selve salgs,- og opbygningsprocessen af lastbiler, hvilket har udviklet og forstærket hans interesse for selv at stå for salget.- Jeg ser frem til kundekontakt med muligheden for at sælge lastbiler af høj kvalitet, og som bliver personligt sammensat i samråd med kunden, siger han.