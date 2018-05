Scania har fået ny salgsmand på Sjælland

Torsdag 24. maj 2018 kl: 14:55

Af: Redaktionen Michael Rasmussen har en lang karriere inden for lastbil-branchen og kommer senest fra en stilling som driftsdirektør hos H. E. Jørgensen, der er MAN-forhandler og med opkøbet af Nyscan også Iveco-forhandler og Scania-servicepartner.Michael Rasmussen startede sin karrieren startede hos Storstrøms Diesel tilbage i 1995. Hos Storstrøms Diesel, der senere kom til at hedde Nyscan A/S, havde Michael Rasmussen forskelige stillinger - blandt andet som værkfører, værkstedschef og salgschef.- Jeg glæder mig især til at komme ud til vognmændene øst for Storebælt og fortælle om de mange fordele der er ved Scania produktet, siger han i forbindelse med sit nye job.