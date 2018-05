Løftevogn giver løfter om løft og vip uden rust

Torsdag 24. maj 2018 kl: 10:44

Af: Redaktionen Hygiejnisk, praktisk, korrosionsbestandig og fleksibel er nogle af de egenskaber, som virksomheden Logitrans i Ribe sætter på sin nye rustfrie Logitilt. Logitilt er en korrosionsbestandig løsning, når bokse på paller skal løftes og tiltes samtidig med, at brugeren skal sikres en ergonomisk korrekt arbejdssituation. Med sin IP-værdi på 44 egner den sig til fødevareindustrien og andre industrier, som har brug for hjælpemidler i rene miljøer.- Vores rustfri Logitilt er korrosionsbestandig og specielt udviklet til hygiejnekrævende miljøer, hvor det er vigtigt at kunne holde overfladen ren på håndtag og gafler, der kan komme i direkte kontakt med de varer, der skal håndteres, siger Gitte Kirkegaard, der er administrerende direktør hos Logitrans A/S.- Flere og flere virksomheder får øjnene op for betydningen af forbedret ergonomi på arbejdspladsen. Med vores rustfri Logitilt kan virksomheder i levnedsmiddelbranchen nu også gøre noget for at undgå arbejdsskader hos deres medarbejdere, fortsætter Gitte Kirkegaard.Den rustfri Logitilt kan med fordel anvendes i fødevareindustrien, da der her ofte er behov for at løfte, vippe, tømme og transportere kasser eller gitterbokse. Med Logitilt kan medarbejderene gøre det på en ergonomisk korrekt måde, fordi brugeren let og ubesværet kan løfte boksen, vippe den og nå bunden af den uden at overanstrenge ryggen.Logitilt har et kompakt design og en lav egenvægt, og den kan derfor anvendes mellem maskiner og transportbånd, hvor der ofte er meget lidt gangplads. Løftekapaciteten er 1.000 kg, og gaflerne kan vippes op til 90 grader. Den tiltede løftehøjde kan reguleres fra 750 til 950 mm, så arbejdshøjden er den rigtige, uanset om man sidder eller står.Gaffelchassiset er lavet af syrefast stål (AISI 316), spindler, skruer og håndtag er lavet af rustfrit stål (AISI 303/304) og alle lejer er gummi-forseglede. Alle andre dele er kromaterede.