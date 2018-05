Busselskab i Hjørring er gået konkurs

Onsdag 23. maj 2018 kl: 11:07

Af: Jesper Christensen I det senest afsluttede regnskabsår opgjort 31. december 2016 blev resultatet efter skat et underskud på 262.397 kroner. Egenkapitalen var på opgørelsesdagen 2.424.000 kroner, mens balancen var på 28.261.000 kroner.Konkursen berører selskabets godt 100 medarbejdere direkte på deres beskæftigelse. Derudover berører konkursen også rutetrafikken på 39 ruter i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt og Thisted Kommuner.Nordjyllands Trafikselskab (NT) har, siden konkursen blev en realitet, arbejdet på at finde andre vognmænd, der kunne overtage kørslen på de berørte ruter. Det er lykkedes i vid udstrækning, men enkelte ruter - hovedsageligt i Hjørring og Frederikshavn - var onsdag morgen aflyst. Samlet var 11 ruter plus bybusserne i Frederikshavn indstillet.Nordjyllands Trafikselskab oplyser, at det er muligt at få dækket ekstraudgifter, som man som rejsende måtte få på grund af konkursen.Hjørring Citybus var sidste sommer i søgelyset på grund af problemer med bremserne på en række busser. Under en politikontrol fik flere busser fra Hjørring Citybus klippet nummerpladerne.Henning Christensen peger også på, at et skrantende helbred også har været påvirket selskabets muligheder for at overleve.Nordjyllands Trafikselskab oplyser ti transportnyhederne.dk kort før onsdag middag, at der er arbejdet hårdt på at indgå aftaler med andre vognmænd om kørsel af de ruter, som Hjørring Citybus ikke længere kan varetage, og at der efterhånden er lavet aftaler for langt de fleste.





Nogle af ruterne kører ikke onsdag, da det ikke har været muligt at finde afløsere med dags varsel. Til gengæld ser det ud til, at alle ruter køres fra torsdag.





Det vil være andre vognmænd med andre busser og med chauffører, der ikke er vant til at køre ruterne. Det samlede billede er dog efter Nordjyllands Trafikselskabs vurdering tilfredsstillende.















