55 af 58 vilkår fra december er opfyldt

AARHUS LETBANE GØR STATUS:

Fredag 18. maj 2018 kl: 13:35

Operationelle regler:



Letbanetog:

Tekniske sikkerhedsregler:

Infrastruktur:

Sikkerhedsledelsessystem:

Strækningen mod Grenaa:

Tidsplan



Aflysningen af den planlagte åbning i september sidste år udløste i sig selv en forsinkelse på tre måneder

Da Aarhus Letbane fik godkendt den indre strækning i december 2017, skete det på 58 vilkår, som Aarhus Letbane efterfølgende har arbejdet på at lukke

For at undgå yderligere forsinkelser er kravene til ansøgningsmateriale og dokumentation skærpet

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Da den indre strækning mellem Aarhus H og Universitetshospitalet i Skejby blev godkendt 20. december sidste år, stillede Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) 58 betingelser eller vilkår. Fire vilkår skulle opfyldes med det samme - og blev det - mens 51 vilkår skulle opfyldes i løbet af to måneder. Aarhus Letbane besvarede de 51 vilkår til tiden. TBST stillede efterfølgende en række opklarende spørgsmål, som nu er besvaret i samarbejde med assessor. Aktuelt er de 55 mest presserende vilkår afklaret, mens tre vilkår ventes lukket inden for tidsfristen 21. august.Sideløbende med opgaven med at lukke de givne vilkår, har Aarhus Letbane arbejdet videre på at opnå godkendelse af de to resterende strækninger mod Odder og Grenaa.Arbejdet er delt op på seks områder og midt i maj er status således:Assessor færdiggør i uge 21 den sikkerhedsvurderingsrapport, der sammen med ansøgningen om godkendelse af de operationelle regler skal fremsendes til TBST.Ansøgning om typegodkendelse og ibrugtagningstilladelsen for Tango-letbanetoget forventes at være på plads om få dage. Ansøgning for Variobahn-letbanetoget fremsendes i uge 21, hvorefter TBST har fire ugers sagsbehandlingstid.Tango er det største af to togtyper, der især skal betjene strækningerne til Grenaa og Odder, mens Variobahn er det mindre tog, der allerede kører på den indre strækning og også skal betjene strækningen mod Odder.To af fire nye tekniske sikkerhedsregler er fremsendt til assessor. Den tredje sikkerhedsregel fremsendes i uge 20, mens den fjerde og sidste færdiggøres i uge 21. Derefter udarbejder assessor den sikkerhedsvurderingsrapport, der skal indgå i ansøgningen til TBST.De tekniske regler er regelgrundlaget for det fremtidige vedligehold af Letbanen og den største udfordring i godkendelsesarbejdet.Der udestår enkelte spørgsmål fra assessor, der skal besvares, inden assessor kan udarbejde den sikkerhedsvurderingsrapport, der skal indgå i ansøgningen til TBST.Aarhus Letbane har indsendt ansøgning til TBST om at blive infrastrukturforvalter på Odderbanen.Grenaabanen er teknisk færdigbygget med skinneanlæg, kørestrøm, signalanlæg og omformerstationer. Der udestår således finish-arbejder på perroner og stationer samt godkendelse af TBST til at køre med passagerer på strækningen.Da Aarhus Letbane endnu ikke har indsendt alle ansøgninger, og TBST efterfølgende har brug for tid til sagsbehandling og Aarhus Letbane skal have en ibrugtagningstilladelse for at gennemføre de afsluttende funktionstests af Odderbanen, kan Odderbanen ikke åbne på denne side af skolernes sommerferie.Fremdriften i godkendelsesarbejdet tyder i stedet på, at Odderbanen kan åbnes for passagerdrift i løbet af sommeren. En præcis åbningsdato er dog ikke mulig at fastsætte, før alle ansøgninger er indsendt og efterfølgende godkendt. Planen er at åbne Odderbanen, straks den er klar og efterfølgende markere åbningen sammen med Odder Kommune, når alle er vendt tilbage fra sommerferie.- Vi befinder os i en kompleks proces med flere aktører, der gør det umuligt at arbejde med præcise datoer. Sammenlignet med den indre strækning, hvor letbanetogene kører på sigt, er Odder- og Grenaabanen traditionelle jernbaner med andre og mere omfattende godkendelsesprocesser og sikkerhedskrav. Alle involverede parter arbejder intensivt på at få godkendt først Odder- og derefter Grenaabanen, og vores mål er fortsat, at begge strækninger kan åbne i 2018, siger Aarhus Letbanes direktør Michael Borre.Aarhus Letbane peger på, at det skyldes flere forhold, at alle ansøgninger endnu ikke er indsendt til TBST:- Udover de afledte forsinkelser af aflysningen tilbage i september, bruger vi ekstra ressourcer på at gøre ansøgningerne så komplette som muligt. Det koster noget tid nu, men vinder forhåbentligt tid på den lange bane i form af færre opklarende spørgsmål og vilkår til en kommende godkendelse. I sidste ende giver det også letbanens kunder det bedste, sikreste og mest pålidelige produkt, siger Michael Borre.