- Blomsterne kører frem med svensk lastbil

Fredag 18. maj 2018 kl: 13:12

Fakta om Steen M. Hansen A/S’ nye modulvogntog

Scania S 650 B6x2 med 16,4-liters V8-motor på 650 hk/3.300 Nm, 14-trins-gearkasse med integreret overgear og Opticruise gearskiftesystem og retarder samt enkeltreduceret bagtøj med 3,42:1-gearing

Sovekabineførerhus med fladt gulv og højt tag. Udrustet med blandt andet elektrisk programmérbare Premium fører- og passagerstole med integreret ventilation, Premium lydanlæg med navigation, farveinstrumentering med 7 tommer farvedisplay, termosideruder, elektronisk klimaanlæg og ekstra oliefyr, læderpakke og LED lyspakke

Leveret med sikkerhedssystemerne AEB (nødbremsesystem), LDW (sporassistent), ACC (afstandsradar), ESP (stabilitetssystem), Hill hold (igangsætningssystem) og EBS (elektronisk bremseregulering)

FYNCAR-dolly

Både forvogn og trailer er opbygget af FKB med SOR-kølekasser, Carrier kølemaskiner samt Z-lifte

Fabrikslakeret førerhus og chassis, øvrig lakering af Nordjysk Autolakering

Solgt af markedschef Jens Holger Pedersen, Stiholt i Aalborg

Steen M. Hansen A/S er en vognmandsforretning, der råder over knap 20 vogntog, hvoraf langt hovedparten er Scania’er leveret af Stiholt. Virksomheden, der i år kan fejre 30-års jubilæum, er primært beskæftiget med blomstertransport, men udfører også andre former for køle-, fryse- og varmetransporter. Dertil kommer forskellige former for stykgodskørsel.