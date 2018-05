EU-Kommissionen har fokus på et bæredygtigt, fair og sikkert indre marked for vejtransport

VOGNMANDSORGANISATION KOMMENTERER EU-KOMMISSIONENS TREDIE VEJ-UDSPIL

Fredag 18. maj 2018 kl: 11:25

Af: Redaktionen 31. maj sidste år kom første pakke - vejpakken fra maj sidste år inderholdt syv forslag og en række rapporter til forbedring af vilkårene for operatører og chauffører i EU’s Indre Marked for vejtransport. Så kom pakke nummer to i november sidste år med fokus på miljø og klima for vejtransport med mindst fire forslag og en række andre dokumenter.



Den tredie pakke, hvor betegnelsen vejpakke er ændret til mobilitetspakke. Her er fokus på færdselssikkerhed, intelligente systemer for transport (UTS) og infrastruktur, digitaliserede dokumenter og forslag om standarder for CO2 udslip fra lastbiler.



- Nu vil vi fordybe os i forslagene og få kigget nærmere indholdet. Jeg mener ikke, vi er presset meget på tid – ikke mindst set i lyset af, at et blokerende mindretal af lande omkring Road Alliance ønsker mere tid til at drøfte det nuværende EU-formandsskabs udspil på baggrund af mobilitetspakke 1 og 2. Men vi ser frem til at gå pakke 3 grundigt efter i sømmene, siger Erik Østergaard, er er administrerende direktør i DTL - Danske Vognmænd.





Pakken indeholder følgende forslag:

Reviderede regler for sikker infrastruktur

Meddelelse om intelligent og forbundet mobilitet

Forslag om elektroniske fragtdokumenter

Forslag om bedre implementering af det trans-europæiske transportnet

Forslag om hurtigere implementering af nye dimensioner for førerkabiner

Forslag om mærkning af dæk

CO2 standarder for lastbiler - Jeg hæfter mig i første omgang ved, at det er første gang, at EU forsøger at lave standarder for CO2-udslip fra lastbiler. Forslaget kommer efter stor succes med reduktion af andre emissioner fra lastbiler - for eksempel NOx - gennem Euro-normerne. Og det sker selvfølgelig i erkendelse af, at transport - land, vand, fly - står for en stadig større andel af CO2 udslippet, fordi andre sektorer har reduceret sine udslip betragteligt, siger Erik Østergaard og fortsætter:



- Det andet, jeg hæfter mig ved, er forslaget om mere sikre køretøjer. Det indeholder blandt andet installering af systemer til at gøre chaufføren opmærksom på for eksempel cyklister foran eller på siden af køretøjet og forbedret udsyn for chaufføren. Det anser jeg for en rigtig vigtig diskussion.



Erik Østergaard vil også se nærmere på forslaget om elektronisk fragtdokumenter.



- Dette bliver overordentlig vigtigt, idet det sådan set en forudsætning for en effektivt kontrol af for eksempel cabotage, kombineret transport, udstationeringsregler med videre. Men, som nævnt, så mener jeg, at vi nu må nærstudere pakken - og så i øvrigt udskyde den samlede behandling af pakken til efter skiftet i EU-formandsskabet. Der bliver også en valgkamp til EU-Parlamentet, der finder sted i marts/april 2019, og så er det nok tvivlsom, om en ny EU-Kommission er udpeget i efteråret, så der er nogle ubekendte, siger Erik Østergaard.







© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.