Taxiselskab præsenterer regnskab med overskud

Fredag 18. maj 2018 kl: 10:30

Investeringer skal fremtidssikre



Om Taxa 4x35

Taxa 4x35 er i kraftig vækst og er det største taxaselskab i Hovedstaden med over 3.000 erhvervskunder og over 5,5 millioner ture om året

Af: Redaktionen Regnskabet for 2017 viser fremgang. Bruttoresultatet er steget med 7,8 millioner kroner og lander på 42,7 millioner kroner. Driftsresultatet før skat er steget til 3,1 millioner kroner.- Der har fortsat været et stort pres på branchen, men alle har leveret en flot indsats, og det viser vores regnskab også. Vi har haft et virkelig godt år, fordi vi har været dygtige til at træffe de rette beslutninger og passe på pengene. Vi har blandt andet fået endnu bedre styr på vores kapacitetsomkostninger, siger Peter Bjerregaard, der er administrerende direktør i Taxa 4x35.- Dette er et ikke øjebliksbillede. Vi forventer også at ligge på dette niveau fremadrettet, da vi får flere vogne på gaden, siger han videre.Taxa 4x35 har i 2017 udvidet sine digitale ydelser og lanceret tjenester som faste pris-ture, hvor kunden kan bestille en taxi til en i forvejen kendt pris, der forbliver den samme under hele turen, og et rating-system, hvor kunden kan bedømme sin tur.I år har Taxa 4x35 rundet en digital milepæl med over 400.000 downloads af selskabets app, og Peter Bjerregaard er ikke i tvivl om, at det er innovative, digitale løsninger, der skal fremtidssikre selskabet. Man er derfor i gang med at finde et nyt turformidlingssystem.- Vi skal fortsat stå stærkt og tilbyde det bedste produkt til kunden, og det kræver, at vi hele tiden fornyer os med nye digitale ydelser og andre initiativer, der kommer kunden til gode. Det er altid vores største fokus, men alle de ideer vi har og gerne vil tilbyde, kan vores nuværende turformidlingssystem ikke håndtere, så vi skal ud og investere i et nyt, siger Peter Bjerregaard.Fra 1. januar 2018 trådte den nye taxilov i kraft, og selvom meget fortsat er nyt efter et halvt år, så ser Peter Bjerregaard flere muligheder og glæder sig til den øgede konkurrence.- Den nye lov har ført en masse godt med sig, og alle aktører i branchen kan nu selv bestemme pris. Og her har alle selskaber valgt at prissætte sig forskelligt. Det bliver spændende at følge branchens udvikling det næste halve år, hvor udenlandske selskaber måske også vil etablere sig, siger Peter Bjerregaard.