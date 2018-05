Vision skal sætte retningen for en ny havnelov

DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER:

Fredag 18. maj 2018 kl: 01:00

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Foreningen afholdt onsdag sin generalforsamling og ved den lejlighed blev Klaus G. Andersen genvalgt som formand. Ved samme lejlighed vedtog Danske Havnevirksomheder en vision for den danske havnesektor.- De private havnevirksomheder er helt afgørende for udviklingen på de danske havne. Når private virksomheder konkurrerer om aktiviteterne, får vi den størst mulige effektivitet og aktivitet, men desværre er det ikke altid tilfældet. De nuværende rammevilkår - især havneloven - er ikke gode nok og påvirker investeringslysten og tilliden hos de private virksomheder negativt. Derfor har vi behov for en ny havnelov, og til det formål lancerer vi en vision, der kan sætte retningen for det kommende arbejde. Det er vores vision, men vi tror og håber, den vil blive delt af de fleste, siger Klaus G. Andersen.Danske Havnevirksomheders vision er udarbejdet parallelt med arbejdet i VLAK-Regeringens Ekspertudvalg om Havneloven, som for nylig offentliggjorde sine anbefalinger til en revideret havnelov. Visionen forholder sig ikke direkte til anbefalingerne, men kan bruges i arbejdet med at omsætte anbefalingerne til lov.- Ekspertudvalgets anbefalinger synes umiddelbart at være et godt bud på en løsning af nogle af branchen store udfordringer - blandt andet statsstøtte og manglende overholdelse af loven, siger Klaus G. Andersen og fortsætter:- Vi mener dog, der er elementer, som bør drøftes yderligere og justeres. Det er alt sammen noget, vi nu vil drøfte videre i foreningen og med alle relevante aktører i branchen og på de politiske niveauer. Her vil vi også bruge vores ny vision om en effektiv og konkurrencedygtig havnesektor med offentlig infrastruktur og private virksomheder.Interesserede kan se Danske Havnevirksomheders vision