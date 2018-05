- Dansk kranproducent lancerer nye store kraner

Torsdag 17. maj 2018 kl: 14:38

Optimal løfteevne og kort indbygningslængde







Nye brugervenlige og effektive Power-funktioner



PowerHoist er en ny spilløsning, hvor spil og kran arbejder synkront, så wiren ikke skal demonteres, men kører med ved ud- og sammenfolding

PowerSwing er nye hydraulisk opsvingelige støtteben, hvor alle støttebensfunktioner kan køres samtidig for hurtigere drift, og støttebensventilen kan betjenes manuelt

PowerDisplay er en ny farveskærm, som giver adgang til hjælpeinformationer og grafiske illustrationer, så arbejdet bliver nemmere og hurtigere

Præcis styring Kranerne kan leveres med en række nye Power-funktioner:

Kranerne er udstyret med et nyt to-gear svingsystem, som giver en mere glidende drift og præcis positionering. HMF’s sikkerhedssystem RCL er også opgraderet med to nye funktioner - PCC og PFC.

PCC (Progressive Crane Control) dæmper både mekaniske og hydrauliske svingninger ved pludselige bevægelser, så kranbevægelserne bliver mere smidige, arbejdet effektiviseres og slid mindskes

PFC (Progressive Flow Control) styrer olieflowet, når driften kræver mere olieflow, end pumpen kan levere. Dermed sikres, at ingen kranfunktioner går i stå, hvilket giver en bedre driftsøkonomi og et højt arbejdstempo



Når det gælder kransikkerhed er de nye kraner udstyret med HMF’s patenterede EVS-system, der under kranarbejde konstant overvåger køretøjets stabilitet og øger kranens arbejdsområde ved at indregne forbedrede stabilitetsforhold - for eksempel fra lasten på laddet.





Hvis man ønsker at slå EVS fra, er det nu muligt med den nye funktion AutoSwitch, som deaktiverer EVS, når støttebensbommene er kørt helt ud og støttebenene er i underlaget.





Med indførelsen af HM 7020 og HMF 9520 udgår HMF 6020 og HMF 8520.





HMF understreger, at de to nye kraner er blevet testet grundigt gennem det seneste års tid. I øjeblikket er de på en stor europæisk demo-tour, ligesom de i løbet af året bliver præsenteret på messer og udstillinger rundt om i Europa.





Kranerne kan bestilles nu og de første kraner vil være klar til levering i efteråret.





Som alle øvrige HMF-kraner kombinerer de to nye store kraner optimal løfteevne med lav egenvægt. Armsystem og fly-jib er specialtilpasset hinanden, og er der brug for ekstra kort indbygningslængde, kan de leveres med et optimeret armsystem med ekstra kort indbygningslængde og dermed få mulighed for ekstra last. Samtidig giver det optimerede armsystem ekstra lang rækkevidde.