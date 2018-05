Containertransportører slår sig sammen

Torsdag 17. maj 2018 kl: 14:05



Ved Ancotrans’ overtagelse var 3mh Holding Aps også med i ejerkredsen. 3mh Holding Aps er ejet af Era Transport’s hidtidige direktør Michael Bolding Gregersen.





Era Transport A/S’ senest afsluttede regnskabsår afsluttet 30. april 2017 viste et underskud efter skat på 6.945.000 kroner. Egenkapitalen var på 3.039.000 kroner og balancen var på 43.681.000 kroner.





Anders Nielsen & Co A/S afsluttede det seneste regnskabsår opgjort 31. december 2017 med et resultat på 15.679.000 kroner. Egenkapitalen var på 51.394.000 kroner, mens balancen var på 136.456.000 kroner.





Interesserede kan læse mere om Era Transport A/S her:





Fire fynske vognmænd har købt en femte vognmandsforretning



Transportfirma i Odense har fået ny direktør









Af: Jesper Christensen Med sammenlægningen får Ancotrans tre placeringer i Danmark - København, Odense og Aarhus og sikrer en stor kørselskapacitet og dermed fleksibilitet i et marked med større og større udsving.Med tre kontorer og flere samlede ressourcer vil Ancotrans være i stand til at servicere kunderne bedre og udnytte produktionsmæssige synergier, der følger af sammenlægningen.Ancotrans håber, at en større basisvolumen og kapacitet vil give virksomheden muskelkraft til at udvikle sin service yderligere, herunder sikre flere avancerede IT-løsninger, en bredere vifte af specialiserede containertransportløsninger samt udvikle medarbejdere og deres kompetencer.Era Transport i Odense blev for nogle år siden overtaget af en række fynske vognmænd via selskabet Sammenslutning af Fynske Vognmænd ApS. Vognmændene bag var Alex Andersen Ølund Holding A/S, Bruun & Nielsen A/S, Container-Trans Af 6. December 1976 Aps og Peter Danielsen Transport A/S.