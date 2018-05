Ny vejledning om særtransporter er offentliggjort

Torsdag 17. maj 2018 kl: 14:03

Af: Redaktionen Formålet med vejledningen er at redegøre for de betingelser, der skal være opfyldt for, at særtransporter - dels dem der kræver forudgående tilladelse, og dels dem der kan køres tilladelsesfri - er omfattet af særtransportbekendtgørelsen.Vejledningen løser ifølge DTL Kran Blok Erfa ikke de opståede problemer med de begrænsede muligheder for at transportere flere kolli med samme tilladelsesfri særtransport.DTL Kran Blok Erfa oplyser, at Færdselsstyrelsen i samarbejde med branchen snarest muligt vil få tilrettet bekendtgørelsen, så den normale praksis på landevejen kan fastholdes.Interesserede kan hente den vejledningen fra 16. maj